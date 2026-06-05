Екатеринбурженка арестована на 10 суток за тату с сатанинской символикой

Жительница Екатеринбурга Полина Солдатова отправлена под административный арест на 10 суток по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ «Публичное демонстрирование символики экстремистской организации».

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в марте этого года сотрудники полиции увидели и выявили в телеграм-канале тату-мастера две фотографии: женщины с татуировкой летучей мыши и в белье с изображением Бафомета, фото с женщиной, на шее которой был чокер с перевернутой пятиконечной звездой (двумя лучами вверх).

На момент проверки публикации имели 167 просмотров и 29 реакций, что квалифицировано как публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организации, запрещенное ст. 12 и 13 Федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Деятельность Международного движения сатанизма признана запрещенной в Российской Федерации решением Верховного суда Российской Федерации от 23.07.2025 по делу № АКПИ25-416С.

Верх-Исетский суд Екатеринбурга признал Полину Солдатову виновной в административном правонарушении по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток.

Судебный акт был обжалован, но Свердловский областной суд не нашел оснований для смягчения наказания.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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