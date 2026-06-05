В квартале «Спутник-1» начинаются продажи квартир в новом доме

Группа компаний «КОРТРОС» объявила о старте продаж квартир в блоке 17.12 квартала «Спутник-1» в Академическом районе. Новый дом будет построен на ул. Академика Вавилова. Это уже сложившаяся часть квартала, где завершено благоустройство дворовых территорий и есть социальная инфраструктура, – отметили в пресс-службе застройщика.

Двор нового дома будет отражать космическую тематику квартала: предусмотрены интерактивные игровые элементы, тематическое оформление и зоны для семейного отдыха. Как и в других домах «Спутника-1» пространство здесь будет построено на принципе «двор без машин» с разделением пешеходных и транзитных зон. Для жителей предусмотрены прогулочные аллеи и спортивные площадки, памп-трек, зоны отдыха с качелями и гамаками. Дворовые пространства связаны между собой и позволяют перемещаться по кварталу без выхода на проезжую часть.

В квартале уже открыта школа №133, через дорогу ведётся строительство ещё одного учебного заведения, также запланированы два детских сада. Рядом находятся Преображенский парк, взрослая поликлиника, Дворец дзюдо, Академия тенниса, музыкальная школа, а также остановки трамвая и других маршрутов общественного транспорта.

В новом доме будут предлагать квартиры с функциональными планировками, включая варианты с постирочными комнатами. Такое решение выделяет отдельную хозяйственную зону и повышает ежедневный комфорт проживающих. На старте продаж покупка квартиры является более выгодной, отмечает застройщик. Дополнительно действует программа приобретения жилья без первоначального взноса. Актуальная информация о доступных лотах и условиях представлена на официальном сайте проекта.

Фото ГК «КОРТРОС»

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