До конца года на реконструируемом участке ЕКАД откроется движение по шести полосам

В Свердловской области идет активная фаза дорожных ремонтов. Планируется, что в этом году работы охватят более 400 километров региональных и муниципальных дорог.

Как сообщили в ДИПе, объем дорожного фонда региона составляет 40,5 миллиарда рублей, из которых 6,1 миллиарда привлечены из федерального бюджета.

Одним из самых масштабных проектов остается реконструкция Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. Сейчас идет расширение участка между Тюменским и Режевским трактами. До конца года планируется открыть движение по всем шести полосам на участке протяженностью 2,6 километра. Губернатор Денис Паслер поставил задачу проработать возможность ускорения работ и завершить основные мероприятия до сентября.

Кроме того, в Екатеринбурге продолжается строительство транспортной развязки у концерна «Калина». Готовность объекта составляет 86%, ввод в эксплуатацию запланирован до конца года.

В Нижнем Тагиле завершается строительство Черноисточинского шоссе и очистных сооружений для дорожных стоков. Дорога уже открыта для движения, завершить все работы планируется летом.

Продолжается реконструкция улицы Александра Козицына в Верхней Пышме и улицы Кировградской в Кировграде. По обоим объектам приняты необходимые решения для завершения работ в 2026 году.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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