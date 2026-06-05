Выставку дорогих и редких мотоциклов открывают в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга представят мотоциклы из коллекции будущего Музея уникальных спортивных автомобилей и высоких технологий, который создает РМК. Возле часовни святой Екатерины поставят 18 байков, дорогих и редких, в том числе лимитированный Ducati Diavel for Bentley, таких в мире 500 штук; эксклюзивный Ducati Panigale V4 Lamborghini; Triumph Rocket 3R; BMW R18 Spiritof Passion Kingstom Custom; супербайк Ferrari HF355.

Напомним, фестиваль мотокультуры «Движение» проводится при поддержке Фонда святой Екатерины. Он стартует уже сегодня и продлится до воскресенья.

Екатеринбург, Елена Сычева

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