Екатеринбуржцев просят высказаться о гаражах – мэрия хочет их снести

Администрация Екатеринбурга запустила опрос, насколько необходимы металлические гаражи на территории города. Жители могут высказать свое мнение на «Платформе обратной связи» портала «Госуслуги» до 26 июня.

Горожанам предлагается на выбор три варианта ответа:

– металлические гаражи очень нужны;

– нужны для определенных категорий граждан;

– совсем не нужны.

«Опрос не займет много времени. Направить свое сообщение можно через форму на портале госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также через виджеты на сайте органа местного самоуправления и муниципальных учреждений», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Власти Екатеринбурга давно думают, что делать с советскими гаражами. В 2025 году в городе их было 11 тысяч. По схеме «гаражной амнистии» можно узаконить лишь 3,5 тысячи из них, остальные планируется снести.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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