Выходные на Урале будут не жаркими и дождливыми

В ближайшие дни Свердловская область будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода, дожди, кое-где грозы. Заметного повышения температуры пока не будет.

Как сообщили в Уральском гидрометцентре, в субботу, 6 июня, в области пройдут кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ветер северный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +8…+13°, днем +16…+21°, на востоке до +26°. В Екатеринбурге кратковременный дождь, днем гроза, ночью +12°, днем до +21°, порывы ветра до 13 м/с.

7 июня также ожидаются дожди, грозы, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +8…+13°, днем +15…+20°. В Екатеринбурге ночью небольшой дождь, +12°, днем умеренный дождь, +18°.

Синоптики добавляют, что накануне дожди были наиболее интенсивными на востоке области, где выпало до 30-40% месячной нормы осадков за сутки (Бутка, Тугулым, Тавда, Туринская Слобода). В Екатеринбурге выпало 10 мм осадков (около 14% месячной нормы).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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