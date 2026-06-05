Руферы-семиклассники попали в полицию после съемок рилсов на крыше многоэтажки

В Екатеринбурге полиция поставила на учет подростков, которые с риском для жизни снимали видео на крыше многоэтажного дома на улице Степана Разина.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, 2 июня в сети появилось видео, на котором подросток спустился с крыши многоэтажки на козырек верхнего балкона. При этом обратно «руфер» самостоятельно забраться уже не смог. Его друзья, стоявшие на крыше, только смеялись и снимали происходящее на телефоны. На помощь подростку пришел прохожий, ставший свидетелем ситуации.

Все участники инцидента в тот же день имели беседу с сотрудниками ПДН отдела полиции № 5. Выяснилось, что они учатся в 7 классе одной из школ Ленинского района. Ранее на учете не состояли, характеризовались положительно. В полиции школьники объяснили свое поведение желанием сделать эффектное фото и видео для соцсетей. В итоге герои «фотосессии» были поставлены на учет, а их родители привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.

Полиция Екатеринбурга еще раз призывает несовершеннолетних соблюдать элементарные правила личной безопасности и не рисковать жизнью ради рилсов, которые могут стать последними в их ленте.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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