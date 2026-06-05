Пять регионов УрФО вошли в топ-20 по состоянию инвестиционного климата

Сразу пять регионов Уральского федерального округа вошли в топ-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Как рассказал в соцсетях полпред президента на Урале Артем Жога, результаты озвучили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). У ХМАО-Югры и Тюменской области – 7-е место, у Челябинской – 9-е, Ямало-Ненецкий автономный округ – на 12-й позиции, Свердловская область – на 14-й. Всего за 2025 год объем инвестиций в основной капитал в целом по Уральскому федеральному округу составил без малого 5 трлн рублей.

«Искренне рад за региональные команды. Ваш профессионализм и умение слышать бизнес – это залог успешного развития и высоких результатов!» – резюмировал Артем Жога.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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