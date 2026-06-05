В Екатеринбурге запустили проект по борьбе с матом в школах

Министерство образования Свердловской области разрабатывает методики по борьбе с нецензурной бранью в школьной среде. Пока пилотный проект реализован в двух школах Екатеринбурга, а уже осенью его планируется распространить на учебные заведения в Академическом районе.

«Распространение мата в молодежной среде – больной вопрос. Тем более, мы видим, что эта проблема молодеет. Если несколько лет назад профилактические беседы велись с подростками, то сейчас требуется проводить встречи с учениками первых и вторых классов. Даже у дошкольников порой проскакивает крепкое словцо. Родители и педагоги должны объединить усилия, и сделать так, чтобы речь детей не засорялась матерными словами», – отметила на пресс-конференции первый замминистра образования региона Жанна Фрицко.

По ее словам, в этом году в школе №28 и детской школе искусств №14 в Екатеринбурге по инициативе родителей внедрен комплексный подход для борьбы с нецензурной бранью. Для учеников проводятся мероприятия по пропаганде норм русского языка, выпускаются тематические буклеты и агитки. Родители-инициаторы также предложили закрепить на правовом уровне наказание для школьников, которые матерятся в адрес учителей. Но эта идея еще находится на стадии обсуждения.

«Сейчас мы разрабатываем методики, которые подходили бы к каждой школе. Администрация Академического района Екатеринбурга выразила желание стать пилотной площадкой для проекта по борьбе с матом. Если у нас все получится, то осенью проект будет масштабирован», – сообщила Жанна Фрицко.

О проблеме широкого распространения мата говорят и филологи. «Раньше мат рассматривался как речь для экстремальных ситуаций. Даже психологи говорят, что матерные слова дают эмоциональную разрядку. Но есть вопрос культуры речи. Если мужчины в гараже матерятся между собой, в этом нет ничего страшного. Но когда матерные слова выходят на улицы города, распространяются в учебных заведениях и повсюду – это печально. С этим нужно бороться. Если мат заменяет другие слова, это в целом обедняет речь. Грамотный, образованный человек мат не использует», – рассказала доктор филологических наук, декан филологического факультета УрФУ Анна Плотникова.

В то же время бороться с матом только запретами – бессмысленно, считают спикеры пресс-конференции. По мнению Жанны Фрицко, нужно сделать так, чтобы матерная речь в обществе стала немодной. «Мы видим, как молодежь подхватывает тренды на здоровый образ жизни, отказ от курения. Хотелось бы, чтобы и с нецензурной бранью стало так же», – отметила замминистра.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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