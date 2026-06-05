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Владельцы бойцовской собаки заплатят почти 700 тысяч за ее нападение на ребенка

Владельцы бойцовской собаки по решению суда заплатят компенсацию морального вреда и возместят расходы семье ребенка, на которого напало их животное.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 25 августа 2025 года 5-летний мальчик отдыхал с родителями на берегу озера Куяш Челябинской области. Внезапно на него напала собака бойцовской породы черного окраса, повалила ребенка на землю и вцепилась ему в левое ухо. Ребенок сильно испугался, испытал физическую боль. При этом мальчик собаку не провоцировал, вел себя спокойно.

В больнице ребенку поставлен диагноз «открытая рана уха, укушенная рана левой ушной раковины, осложнение общего заболевания». Ему назначили лечение.

Прокуратура направила в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга исковое заявление о взыскании с владельцев собаки компенсации морального вреда и компенсации расходов, вызванных травмой.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, взыскав солидарно с ответчиков в пользу семьи ребенка компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей и 192 тыс. 270 рублей в качестве понесенных расходов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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