Как сохранить здоровье – специалист ЕВРАЗа поделился опытом

Руководитель службы медицины труда дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Денис Климов выступил на площадке Совета Федерации в рамках III Всероссийского телемарафона здоровья #ВМЕСТЕЗДОРОВО. Он представил опыт компании по созданию системы корпоративного здравоохранения на примере своего подразделения.

Напомним, что в ЕВРАЗе с 2024 года действует комплексная программа «Управление здоровьем». Она объединяет медицинскую инфраструктуру, медобеспечение на рабочих местах, добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение, организацию питания (в том числе на удаленных объектах), а также поддержку здорового образа жизни и занятий спортом. В дивизионе «Урал» работают две медсанчасти, включающие 13 цеховых терапевтов, 23 здравпункта, поликлиника в Качканаре, Центр амбулаторной помощи в Нижнем Тагиле и собственная скорая помощь. Также компания содержит два санатория.

ЕВРАЗ внедряет первую в России цифровую информационную систему управления медициной труда, автоматизировал предсменные осмотры, учет больничных листов и формирование групп риска по состоянию здоровья сотрудников. Благодаря автоматизации время прохождения предрейсового осмотра сократилось до одной минуты на человека, а также удалось выявить группу риска по повышенному давлению и быстрее направлять работников на лечение. С 2024 года ЕВРАЗ организует для каждого сотрудника расширенные медосмотры, выделяя на это значительный бюджет, что позволяет диагностировать хронические заболевания на ранних стадиях.

Регулярный отдых в санаториях и детских лагерях способствует профилактике заболеваний и восстановлению после них. Ежегодно оздоровлением охвачены около 7 тыс. сотрудников и их детей – компания компенсирует большую часть стоимости путевок. Кроме того, ЕВРАЗ возмещает 70% стоимости базового обеда в столовых, включая объекты непрерывного производства и удаленные площадки. Компания поддерживает активный образ жизни сотрудников: регулярно проводит спартакиады, соревнования по горным лыжам, сноуборду, футболу, а также благотворительный забег «Дай пять!».

В дивизионе «Урал» благодаря реализации программы количество профзаболеваний в 2025 году снизилось вдвое по сравнению с 2022-м. Показатели временной нетрудоспособности среди работников уменьшились с 6% до 5,1%. Число сотрудников с высоким риском для здоровья сократилось на 6%.

«Системный подход к здоровью сотрудников снижает профессиональные риски и повышает качество жизни. Мы сопровождаем работников на всех этапах: от цифрового мониторинга на входе в цех и ранней профилактики до оказания квалифицированной медицинской помощи. Такая модель напрямую влияет на повышение производительности труда, сохранности здоровья и профессионального долголетия и может быть тиражирована в масштабах всей отрасли», – отметил Денис Климов.

В 2025 году ЕВРАЗ направил на медицину труда около 1 млрд рублей, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе уральского дивизиона ЕВРАЗа.

Екатеринбург, Елена Васильева

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