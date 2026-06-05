Семь уральцев вернулись домой из плена

В рамках обмена пленными из украинского плена вернулись семь уральцев. Напомним, что 5 июня произошел обмен, в ходе которого в Россию вернулось 185 человек.

«Сегодня пришла очень хорошая новость – из украинского плена вернулись семеро наших военнослужащих: один из них вернется в далекую Сосьву , за него очень волнуется жена . Двое ребят из Первоуральска, и тоже за одного просила жена, за другого брат. Четверо ребят вернутся в Екатеринбург.

Искренне признательна Президенту России за то, что тема возвращения наших ребят остается в поле его зрения. Благодарны всем причастным к этой непростой работе.

Ребят в Белоруссии встретила Яна Валерьевна Лантратова. Теперь я сообщу главам и будем ждать наших ребят на Урале», – написала в соцсетях омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Екатеринбург, Елена Васильева

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