5000 байкеров приняли участие в молебне перед стартом фестиваля «Движения»

Сегодня 5000 мотоциклистов вместе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением приняли участие в молебне, который дал старт череде спортивных событий, показательных выступлений, форумов и концертов.

В напутственной речи владыка Евгений пожелал участникам фестиваля соблюдать скоростной режим и не обгонять своего Ангела Хранителя на дороге и помнить, что дома байкеров ждут.

Мотоциклистов со всей России, Белорусии и Казахстана поприветствовал губернатор Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, заместитель директора фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

В своей речи Денис Паслер отметил высокую организацию и отличное качество проведения фестиваля «Движение». «Вся энергия, вся скорость и сила приехала сегодня к нам в Свердловскую область. Я хочу вас всех за это поблагодарить, что сегодня мы вместе, что эти выходные пройдут очень долго. интересно, насыщенно, красиво и ярко» – пожелал Денис Паслер.

«За эти три года «Движение» стало визитной карточкой не только Екатеринбурга и Свердловской области. К нам приезжают гости со всей страны. А вот сейчас, когда ведущий проводил перекличку, нам приехали гости из ближнего зарубежья. А значит фестиваль стал международным. И вы знаете," Движение» – это не только про рёв моторов, это и про музыку, и про спорт», – отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

От музея УГМК мотоциклисты огромной колонной отправились в центр столицы Урала, где у часовни святой Екатерины – небесной покровительницы Екатеринбурга – разместилась выставка уникальных мотоциклов из коллекции будущего Музея уникальных спортивных автомобилей и высоких технологий, который создает Русская медная компания.

Кстати, в числе мотоциклистов каждый год принимают участие и священники Екатеринбургской епархии. Байкеры из клуба «Чёрные ножи» первым делом в Екатеринбурге пришли к часовни небесной покровительницы Екатеринбурга – святой Екатерины получили благословение от настоятеля отца Сергея и приложились к мощам.

Екатеринбург, Елена Васильева

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