Подросток выпал из форточки движущегося трамвая

В Екатеринбурге подросток решил покинуть движущийся трамвай через форточку.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГИБДД Свердловской области, инцидент случился 6 июня в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга на пересечении улицы Бакинских Комиссаров и улицы Кировградской.

По предварительным данным, во время движения трамвая 13-летний пассажир самопроизвольно решил покинуть салон через форточку второго вагона.

Ребёнок выпал на асфальт и был доставлен в 9-ю детскую городскую клиническую больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. После осмотра несовершеннолетний отпущен домой.

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведены необходимые процессуальные действия. По факту случившегося проводится проверка, материалы направлены в ПДН и комиссию по делам несовершеннолетних.

В ГАИ отмечают, что с началом летних каникул количество происшествий с участием детей традиционно растёт. «Данный случай наглядно показывает, к чему приводит отсутствие должного контроля и внимания к ребенку со стороны взрослых. Госавтоинспекция призывает родителей усилить контроль за детьми, ежедневно разъяснять им правила безопасного поведения в общественном транспорте и недопустимость рискованных действий во время движения», – пояснили в ГАИ.

Екатеринбург, Елена Васильева

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