Компания молодежи разбилась на загородной трассе на скорости 140 км/ч (ФОТО)

Один человек погиб и двое получили травмы в ДТП, которое случилось вечером 7 июня на 7-м км подъезда к станции Аять в Невьянском районе.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 20-летняя девушка на автомобиле «Киа» ехала со скоростью 140 км/ч и не справилась с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась.

В результате ДТП 19-летняя пассажирка погибла на месте, девушка-водитель и 20-летний пассажир с тяжелыми травмами доставлены в невьянскую больницу.

Автоинспектор установил, что никто из находившихся в салоне автомобиля ремнями безопасности не пользовался.

Водитель – жительница Верхней Пышмы, ее стаж управления транспортным средством составляет полтора года. К административной ответственности за нарушения ПДД РФ она привлекалась 14 раз. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказалась.

Невьянск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube