Женщина зарезала сожителя за плохие слова об ее матери

Жительница поселка Троицкий Талицкого района предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего сожителя. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, преступление было совершено в ночь на 5 апреля. Пара выпивала вместе, а затем поссорилась. Мужчина оскорбил женщину и ее мать. Тогда обвиняемая ударила лежащего на диване сожителя ножом в грудь.
«Не оказывая ему помощь, продолжила заниматься хозяйственными делами по дому, в частности, отправилась подбрасывать дрова в печь, оставив нож в груди сожителя», – уточнили в ведомстве.
Впоследствии женщина полностью признала вину и раскаялась. Дело передано в суд.
Талица, Елена Владимирова
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