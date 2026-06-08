Три екатеринбуржца помогли пенсионеру из Нягани и взорвали соцсети

Три жителя Екатеринбурга помогли пенсионеру из Нягани и взорвали соцсети. Молодой человек по имени Денис рассказал, как остановился на Сибирском тракте, чтобы узнать, что случилось со стоящей там машиной – оказалось, она неисправна. 74-летний водитель пояснил, что его зажали на дороге, он выехал на поребрик, и у машины фактически оторвало рычаг и разбило колесо. «Никто не останавливался, решил ему помочь. Оказалось, что он с Нягани, ему ехать еще 900 км, в Екатеринбурге у него никого нет. Нашел сервис, вызвал эвакуатор – эвакуаторщик отличный мужик оказался, не взял ни копейки, вошел в ситуацию, хотя я ему предлагал», – рассказал Денис.

В сервисе товарища Дениса машину починили буквально за вечер, необходимые запчасти – кулак, рычаг, шланг и подрамник купил сам екатеринбуржец. «Мы никаких денег с дедули не взяли, хотя он настырно предлагал, говорил, что пенсия через пару дней. Сопроводили до выезда из города. Будьте добрее, не оставайтесь равнодушнее», – подытожил Денис в своем видео.

Потом он уточнил, что ему позвонил внук пенсионера из Нягани и сообщил, что дед благополучно добрался до дома.

Ролик Дениса набрал полмиллиона просмотров в запрещенной соцсети, а также тысячи комментариев. Люди благодарят мужчин за доброту, а также делятся своими похожими историями. «Я реву, нашу страну не победить, потому что у нас есть такие люди», – пишут пользователи соцсети.

Екатеринбург, Елена Сычева

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