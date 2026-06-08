Ученого из партии «Яблоко» арестовали за мат в общественном месте

В Екатеринбурге арестован ученый-физик Грэй Болтачёв, один из возможных кандидатов в Госдуму от партии «Яблоко».

Как сообщается на сайте партии, он был арестован за нецензурную брань в общественном месте (ст.20.1 КоАП). При этом его однопартиец Максим Петлин заявил, что не верит этому обвинению. «Грэй Шамилевич – интеллигентнейший человек, и представить, что он вел себя неподобающим образом где-либо – невозможно. Для всех, кто знает его лично, нет никаких сомнений, что его преследование имеет политический мотив», – сказал Петлин.

По данным СМИ, задержание Болтачёва – известного российского физика, доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника Института электрофизики Уральского отделения РАН – произошло 3 июня прямо на работе, в институте. 4 июня ученый был арестован.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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