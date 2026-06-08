У вице-мэра забрали права за бегство с места ДТП

Тавдинский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении заместителя главы города Константина Баранова. Ему вменялось совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.

Как сообщили в пресс-службе суда, 6 апреля 2026 года в 10:30 Баранов попал в ДТП, но не выполнил обязанности, предусмотренные ПДД, – убрал с места происшествия свой автомобиль. В отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении.

Суд признал Константина Баранова виновным в оставлении места ДТП и лишил его водительских прав на срок 1 год 2 месяца.

Ранее местные СМИ писали, что Константин Баранов на внедорожнике Haval врезался в припаркованную Kia Rio, в котором в этот момент не было людей. Kia получила серьезные повреждения, потребуется дорогостоящий ремонт.

Тавда, Елена Владимирова

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