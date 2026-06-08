Преподаватель техникума вымогал взятки у студентов за руководство дипломными проектами

Бывший преподаватель Уральского железнодорожного техникума Юрий Черкашин осужден за получение взяток от студентов.

Суд установил, что педагог на систематической основе брал деньги за допуск к зачетам, решение экзаменационных вопросов и руководство дипломными проектами. Схема действовала не менее полугода – с декабря 2023 года по июнь 2024 года. За этот период преподаватель заработал на взятках 180 тысяч рублей.

«В ноябре 2023 года Черкашин, достоверно зная о выбранной студентом теме выпускной работы и о своем предстоящем назначении руководителем, начал требовать деньги за действия, входящие в его служебные полномочия. Для конспирации он использовал созданный в мессенджере WhatsApp бизнес-аккаунт с женским именем «Елена Ургупс». По аналогичной схеме были совершены и другие преступления», – сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал Юрия Черкашина виновным в совершении 15 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 миллиона рублей. Кроме того, бывшему преподавателю запрещено заниматься педагогической деятельностью в течение 4 лет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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