Уральцев ждет дождливая и прохладная неделя

Вторая неделя июня на Среднем Урале вновь будет дождливой. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются каждый день.

По данным Уральского Гидрометцентра, днем 8-10 июня в Екатеринбурге будет +17…+20 °C, по ночам воздух будет остывать до +11°. В понедельник ожидается туман и кратковременный дождь, во вторник – туман, дождь и гроза, в среду – дождь с грозой. С 12 июня чуть потеплеет, температура воздуха днем составит +22…+23 градуса, ночью до +15°. Но дожди не прекратятся.

«Погоду в Свердловской области будет определять очередной каспийский циклон. Соответственно, осадки в регионе сохранятся, средние суточные температуры в целом прогнозируются близкими к климатической норме, несколько ниже нее в середине недели и выше – в заключительный период. Количество осадков по области за неделю может достигнуть 50-70 мм, что уже близко к месячной норме всего июня. Наиболее дождливым днем по области ожидается среда», – сообщил метеоролог Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

Стоит отметить, что за первую неделю июня в Екатеринбурге выпало 39 мм осадков, что уже составляет 55% месячной нормы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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