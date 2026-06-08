8 июня у православных начался Петров пост.

Он установлен в память о святых апостолах Петре и Павле. Петров пост начинается через неделю после Троицы и завершается накануне дня апостолов Петра и Павла. Даты Петрова поста переходящие – меняются каждый год и зависят от празднования Пасхи. В 2026 году пост продлится с 8 июня по 11 июля включительно.

Правила питания в Петров пост менее строгие, чем в Великий: запрещается есть мясо, яйца, молочные продукты. Можно есть растительную пищу, рыбу, морепродукты, орехи и мед. Растительное масло не разрешается употреблять в понедельник, среду и в пятницу. Алкоголь разрешен в субботу и воскресенье.

Екатеринбург, Елена Васильева

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