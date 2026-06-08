Екатеринбуржцы на экофестивале собрали более 600 кг вторсырья

В парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге прошел первый фестиваль, приуроченный ко Дню эколога. Мероприятие, организованное администрацией Екатеринбурга и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Спецавтобаза», собрало 15 тысяч участников.

Одним из центральных событий праздника стала масштабная акция по сбору вторсырья, в которую активно включились горожане. Екатеринбуржцам предлагалось сдать пластик, стекло, металл, алюминиевые банки, батарейки, лампочки. Также на экофестивале была организована площадка для обмена ненужными вещами. Гости праздника смогли обменять одежду, детские игрушки, книги, комнатные растения и виниловые пластинки. Подобные инициативы направлены на популяризацию осознанного потребления и сокращение объемов отходов, пояснили организаторы мероприятия.

«Мы видим, что люди готовы менять свои привычки, когда им предоставляется такая возможность, ответственно подходить к вопросу обращения с отходами. Наша задача – сделать этот процесс максимально удобным и доступным, показать, что осознанное потребление и сортировка отходов – это модно и здорово», – прокомментировали в пресс-службе «Спецавтобазы».

Площадки экофестиваля работали на территории всего парка Маяковского: посетители смогли позаниматься йогой, послушать познавательные лекции от преподавателей УГГУ, посетить выставку предметов искусства студентов УрГАХУ, посмотреть экофильмы под открытым небом, насладиться спектаклем «Коляда-театра» и концертом.

Особой популярностью пользовалась зона экомастерской, где под руководством специалистов гости создавали декоративные изделия из вторсырья, демонстрируя креативный подход к переработке.

В завершение праздника сотрудники «Спецавтобазы», комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга и волонтеры высадили клумбу гортензий. Теперь в парке Маяковского стало на одну облагороженную зеленую зону больше.

Екатеринбург, Елена Васильева

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