Обокраденному в термах «Баден» пригрозили судом

Мужчина, которого обокрали в термах «Баден-ленд», сообщил о том, что администрация спа-комплекса пригрозила ему судом. Ранее Семен Коммисарчук пожаловался в соцсетях, что 18 мая из закрытого шкафчика в раздевалке у него украли сумку с личными вещами, в том числе с ключами от квартиры, машины и документами. В своем обращении он заявил, что его «ограбили», и именно это, по словам Семена, стало поводом для того, чтобы администрация комплекса стала грозить ему судом.

«Мне пригрозили судебным иском из-за подмены понятий «грабеж» и «кража». Я не пытался накалить обстановку вокруг этого происшествия громкими словами. В обиходе большинства людей термины «украли» и «ограбили» несут одинаковый смысл. Я не юрист и не обязан разбираться в подобных тонкостях. На данный момент администрацией комплекса не предложен ни один вариант решения данной ситуации, кроме запугивания заявлением о порче деловой репутации и судебным иском», – сообщил пострадавший.

Он напомнил, что обратился в полицию, возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Ущерб мужчина оценил в 145 тысяч рублей. Добровольно администрация комплекса отказалась его возмещать, ссылаясь на то, что не несет ответственности за ценные вещи, оставленные в ящиках.

Екатеринбург, Елена Сычева

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