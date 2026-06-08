На Чусовой запустили речной трамвай для туристов

В Свердловской области состоялся технический запуск первого туристического речного трамвая. Судно начнет регулярную навигацию по реке Чусовой в июне 2026 года, связав поселок Староуткинск и село Чусовое. Протяженность водного маршрута составит 28 километров.

Как сообщили в пресс-службе областного министерства природных ресурсов, логистика маршрута продумана с учетом визуальной эстетики: запланированы остановки для фотосессий у главных скал-бойцов, которыми славится регион. Финальной точкой пути станет село Чусовое.

График движения судна сейчас согласовывается. Он будет гибким – это позволит не нарушать хрупкую экосистему природного парка. Помимо основного маршрута, трамвай также планируется использовать для коротких прогулок по пруду в Староуткинске.

Судно спроектировано и построено уральскими инженерами на частные инвестиции. Его длина – 8 метров, ширина – более 2 метров, вместимость – 12 мест. Плавсредство оборудовано с учетом современных стандартов доступности: речной трамвай полностью адаптирован для маломобильных граждан.

Такой участок можно преодолеть только за два дня сплава на веслах. С запуском речного трамвая путешествие займет всего один день – чуть более пяти часов – и позволит увидеть максимальное количество живописных мест за короткий срок. При этом на мелководье, где мотор может сесть на мель, предусмотрена возможность грести веслами. Организаторы сохранили аутентичность процесса, добавив к ней комфорт моторизированного хода.

Староуткинск, Елена Владимирова

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