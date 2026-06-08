Женская команда УГМК победила в соревнованиях Профессиональной лиги настольного тенниса

В Казани завершился первый сезон Профессиональной лиги настольного тенниса – нового всероссийского клубного турнира, созданного в 2025 году. Матчи решающей стадии чемпионата прошли с 3 по 7 июня. Победителем соревнований стала женская команда УГМК.

Финал турнира стал историческим для российского настольного тенниса: золотые медали впервые разыграли между собой две команды одного клуба – УГМК и «УГМК-Резерв».

На пути к финалу «УГМК-Резерв» обыграл команду «МГФСО-Москва» со счетом 3:2. Основная команда УГМК в полуфинале уверенно победила архангельскую «Родину-ФНТ АО» – 3:0.

Валерия Коцюр

В матче за золото тренеры команд остались на трибунах, а одноклубницы вышли разыгрывать чемпионский титул между собой. В первой же встрече победу одержала спортсменка второй команды Валерия Коцюр, переиграв в пятисетовом поединке Сунь Минян. Но эта победа так и осталась единственной у «Резерва» в матче. Элизабет Абраамян и Валерия Щербатых выиграли свои встречи, и в решающем матче двух китаянок Сунь Минян также не дрогнула против Сунь Чень. В итоге – 3:1, и основная команда УГМК стала первым чемпионом Профессиональной лиги настольного тенниса. При этом команда в пятый раз подряд забрала чемпионский кубок клубного чемпионата.

«Очень важно, что мы справились, легких матчей на турнире у нас не было, потому что мы – главный раздражитель, и нас все хотят обыграть. Особенно, когда играешь против своих! Мы победили в пятый раз подряд, но есть к чему стремиться: в 90-х команда из Нижнего Новгорода выигрывала чемпионат шесть раз подряд. Продолжим творить историю!» – отметила после победы главный тренер команды Татьяна Кутергина.

Никита Артеменко

Стоит также отметить, что мужская команда УГМК после трех чемпионских сезонов подряд в российском чемпионате заняла второе место. Томислав Пуцар, Никита Артеменко и Кирилл Скачков со счетом 1:3 уступили «Факел-Газпрому» из Оренбурга.

Таким образом, по итогам сезона-2025/26 команды Клуба настольного тенниса УГМК завоевали три медали чемпионата России: одну золотую и две серебряные.

Екатеринбург, Елена Васильева

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