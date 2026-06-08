В Екатеринбург прибыл трамвай для памятника Алексею Балабанову (ФОТО)

В Екатеринбурге началась установка памятника уральскому режиссеру Алексею Балабанову.
Бронзовый вагон весом более 10 тонн привезли из литейной мастерской к Дворцу молодежи на трале. В ближайшее время на грузовой машине сюда доставят саму скульптуру Алексея Балабанова весом 300 килограммов и еще одну деталь памятника – пишущую машинку.
Как сообщили в мэрии, сейчас специалисты закрепляют вагон с колесами на прочном бетонном основании. Параллельно рабочие подводят электричество к композиции – это нужно, чтобы фары трамвая могли светиться.
Затем под ним уложат гранит и бронзовые фальш-рельсы на металлическом каркасе, которые соединят с действующими путями.
Официальное открытие памятника Алексею Балабанову состоится 16 июня.
Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев
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