В Екатеринбург прибыл трамвай для памятника Алексею Балабанову (ФОТО)

В Екатеринбурге началась установка памятника уральскому режиссеру Алексею Балабанову.

Бронзовый вагон весом более 10 тонн привезли из литейной мастерской к Дворцу молодежи на трале. В ближайшее время на грузовой машине сюда доставят саму скульптуру Алексея Балабанова весом 300 килограммов и еще одну деталь памятника – пишущую машинку.

Как сообщили в мэрии, сейчас специалисты закрепляют вагон с колесами на прочном бетонном основании. Параллельно рабочие подводят электричество к композиции – это нужно, чтобы фары трамвая могли светиться.

Затем под ним уложат гранит и бронзовые фальш-рельсы на металлическом каркасе, которые соединят с действующими путями.

Официальное открытие памятника Алексею Балабанову состоится 16 июня.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

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