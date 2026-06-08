Лишенный прав водитель устроил смертельное ДТП в Тугулымском районе (ФОТО)

В ДТП в Тугулымском районе Свердловской области погиб пассажир и получил тяжелые травмы водитель, которого ранее лишили прав за нарушение ПДД.

Как сообщили в облГАИ, авария случилась 5 июня около 16:00 часов на улице Северной в поселке Юшала. 36-летний водитель «Митсубиси Галант» не справился с управлением и врезался в столб, машина перевернулась. В результате ДТП пассажир, 36-летний местный житель, не использовавший ремень безопасности, погиб на месте. Водитель, также не пристегнутый, с травмами различной степени тяжести доставлен в ОКБ № 2 города Тюмени.

Автоинспекторы установили, что водитель неоднократно попадал в поле зрения автоинспекторов: в 2015, 2018 и 2020 годах привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Он признался, что перед ДТП выпил со своим пассажиром, после чего поехал на озеро.

Вопрос о проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения будет решен в больнице, куда его отвезли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тугулым, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube