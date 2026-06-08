Водитель автобуса устроил аварию на Амундсена

На улице Амундсена копится пробка из-за массового ДТП. Как сообщили «Новому Дню» очевидцы, автобус неожиданно выехал на встречную полосу и столкнулся в лоб с легковым автомобилем. В аварию попали еще три машины. По словам горожан, у автобуса могли отказать тормоза.

ДТП случилось на перекрестке Амудсена – Объездная. Сейчас для проезда транспорта открыта только одна полоса. Из-за этого дорожный затор растянулся уже на два километра.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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