В Екатеринбург едет «Театральный поезд»

Три вокзала Свердловской железной дороги участвуют в проекте «Театральный поезд», посвященном 150-летию Союза театральных деятелей России.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, 12-13 июня поезд будет в Тюмени, 18-19 июня – в Екатеринбурге, 20-21 июня – в Перми-II. В каждом городе в эти даты пройдет двухдневный театральный фестиваль.

На городских сценах состоятся спектакли, мастер-классы и творческие встречи. Вокзальные комплексы тоже станут площадками, где пройдут спектакли, творческие коллективы выступят с вокальными и танцевальными номерами. Также будут работать выставки, посвященные театральному искусству и театральным профессиям. Вход на все мероприятия на вокзалах – свободный.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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