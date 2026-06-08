Паслер назначил «политического» вице-губернатора

Губернатор Денис Паслер назначил Василия Козлова на должность вице-губернатора Свердловской области. Ранее Козлов работал в должности заместителя губернатора.

Как сообщили в ДИПе, Василий Козлов организует деятельность правительства области по выполнению функций межотраслевого управления в сферах внутренней и информационной политики, координирует деятельность Департамента внутренней политики и Департамента информационной политики.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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