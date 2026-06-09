Почти 1,8 млн уральцев выбрали парки и скверы для благоустройства

Уже почти 1,8 млн жителей регионов Уральского федерального округа отдали голоса за парки, скверы и набережные, которые будут благоустроены в 2027 году.

Ход голосования держит на контроле полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Как сообщили в пресс-службе полпредства, в Свердловской области голосуют активнее всего – 780 тыс. человек. На втором месте – Челябинская область, 547 тысяч человек, на третьем – ХМАО-Югра, 151 тысяча человек. В Тюменской области за парки и скверы проголосовали 127 тысяч жителей, на Ямале – 90 тысяч, в Курганской области – более 85 тысяч.

Напомним, проголосовать за объект можно до 12 июня включительно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе», а также с помощью волонтеров в общественных местах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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