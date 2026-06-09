«Спецавтобаза» активизирует работу с обращениями граждан – наступил высокий сезон

«Спецавтобаза» усиливает и активизирует работу с обращениями граждан. Лето – высокий сезон, объемы мусора традиционного растут – люди проводят субботники, расхламления и ремонты, идет сезонная смена автошин, дачные работы и так далее. Все это неизбежно влечет за собой увеличение количества бытовых отходов, которые надо вывозить. Кроме того, после отпусков граждане обращаются за перерасчетами.

Чтобы еще оперативнее реагировать на вопросы жителей, региональный оператор АО «Спецавтобаза» усиливает работу по приему клиентов в своих офисах, а также организует несколько приемов граждан с участием руководителя предприятия и ведущих специалистов.

С 9 по 16 июня в центральном офисе «Спецавтобазы» в Екатеринбурге будут организованы консультации с профильными специалистами: посетители смогут решить свой вопрос прямо на месте. Обратиться к специалистам можно будет в рабочее время офиса: с 8:00 до 17:00 с понедельника по среду, в четверг (11 июня) – с 8:00 до 16:00.

Усилена работа по приему граждан и в территориальных представительствах регионального оператора, которые на постоянной основе работают в Ирбите, Сухом Логу, Богдановиче, Тавде, Артемовском и других муниципалитетах. Специалисты помогут с заключением договора, перерасчетом и иными вопросами относительно услуги по вывозу мусора.

Еще одно постоянное направление в работе с клиентами – выездные консультации. Так, 9 июня большая выездная встреча вместе с представителями администрации городского округа пройдет в Сысерти. Жители смогут получить ответы на свои вопросы из первых рук. Также в этот день консультация пройдет в Малышевском муниципальном округе. 10 июня состоится прием жителей в Каменске-Уральском, куда «Спецавтобаза» недавно поставила больше сотни новых контейнеров на замену старым ржавым бакам. Также 11 июня представители регоператора проведут встречу с жителями в Арамили, Асбесте, Тугулыме и Реже.

«Полный график выездных встреч всегда заблаговременно публикуется на нашем сайте https://sab-ekb.ru и в соцсетях. Также мы оповещаем население через местные паблики и официальные порталы администраций населенных пунктов», – сообщили в «Спецавтобазе».

Для тех, кто привык к дистанционному формату, есть удобные сервисы для решения вопросов по услуге вывоза мусора:

• онлайн-диспетчер в мессенджере MAX по номеру 8 912 690 07 00;

• электронная почта sab@sab-ekb.ru;

• чат-панель (в правом нижнем углу на главной странице сайта «Спецавтобазы»);

• горячая линия 8-800-775-00-96 (звонок бесплатный).

Екатеринбург, Елена Васильева

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