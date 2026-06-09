Вдова участника СВО отдала мошеннику-мигранту 2,5 млн рублей

В Свердловской области задержали 17-летнего мигранта, который с сообщниками выманил крупную сумму денег у вдовы участника СВО.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, в феврале 2026 года обвиняемый, живущий в Казани, вступил в шайку мошенников, а 25 февраля по их указанию с 21-летним подельником на автомобиле прибыл в Ирбит. Там они должны были забрать наличные деньги у вдовы участника СВО, которую ранее ввели в заблуждение по телефону их сообщники.

Курьеры получили от своей жертвы 2,5 млн рублей и уехали из Ирбита в Екатеринбург, где должны были передать похищенные средства другим соучастникам. Однако там их задержали полицейские. Похищенные деньги изъяты и возвращены женщине.

Уголовное дело в отношении 21-летнего подельника выделено в отдельное производство,

Уголовное дело в отношении 17-летнего мошенника направлено в суд.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что мошенников вычислили в ходе оперативно-разыскной комбинации полиции.

Всего с начала 2026 года свердловские полицейские раскрыли 296 краж с банковских счетов граждан и 586 различного рода мошенничеств. Только по фактам афер полицией возбуждено 1594 уголовных дела.

Ирбит, Елена Владимирова

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