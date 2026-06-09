Задерживается вылет из аэропорта Кольцово нескольких рейсов

Во вторник, 9 июня, из-за ограничения использования воздушного пространства в аэропортах Сочи и Москвы несколько рейсов прибыли в аэропорт Кольцово с опозданием.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, по этой причине задерживается вылет из екатеринбургского аэропорта нескольких самолетов, в частности: N4-504 и U6-219 в Сочи, U6-2007 в Ташкент, U6-503 в Калининград, SZ-210 в Душанбе, U6-622 в Читу.

На первом этаже аэропорта Кольцово транспортная прокуратура организовала работу мобильной приемной. В случае нарушения прав граждане могут обратиться к дежурному прокурору Уральской транспортной прокуратуры по телефону: 8-922-120-60-50.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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