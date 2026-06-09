Екатеринбургские депутаты обвинили мэрию в саботаже – но за корректировку бюджета проголосовали

Екатеринбургская дума утвердила корректировку городского бюджета на 2026 год. Общие доходы казны увеличатся до 101,6 миллиарда рублей, расходы – до 108,3 миллиарда. Дефицит вырастет почти вдвое – с 3,6 до 6,7 миллиарда рублей. Но депутатов больше волновали не финансовые параметры, а бездействие чиновников. Гордепы заявили, что мэрия игнорирует их запросы и не хочет решать наболевшие вопросы с ремонтами и благоустройством.

Так, Александр Колесников в очередной раз поднял вопрос о ремонте межквартальных проездов по адресам: переулок Красный, 6, и Ватутина, 15. Дороги там разбиты, но ДЭУ не могут начать работы из-за необходимости межевать участки. «Вы мне на комиссии обещали, что все вопросы будут решены к сегодняшнему заседанию. Мне глава города Орлов лично пообещал, поручения дал замам. И что в итоге? Опять ничего не сделано. Я как попугай повторяю одно и то же. Почему я должен вас упрашивать сделать ремонт, это же муниципальные проезды? Я такого отношения не забуду. В следующий раз просто встану и уйду с голосования за бюджет», – гневно высказался Колесников в адрес присутствующих чиновников мэрии.

Владимир Крицкий заявил, что длительное время не может получить внятный ответ от администрации по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на ЖБИ. Проектно-сметная документация по объекту готова, цена вопроса – 900 миллионов рублей. Директор департамента финансов Юлия Медведева пояснила, что городские власти подали заявку в областное правительство на софинансирование, однако сейчас проект ФОКа на ЖБИ не входит даже в первую десятку объектов, на которые свердловский бюджет готов выделить деньги.

Михаил Вечкензин поинтересовался, когда мэрия обратит внимание на необходимость капитального ремонта школ в микрорайонах Кольцово и Компрессорный. Некоторые учебные заведения нуждаются в пристрое, так как размещать детей уже негде. Социальный вице-мэр Константин Шевченко сообщил, что проект пристроя к школе № 26 уже готов, но его подвинули ради строительства новой школы в Академическом – там проблема нехватки школьных мест стоит еще острее.

Депутат также попросил прояснить судьбу советского бомбоубежища в Кольцово, которое много лет пребывает в непригодном состоянии. Городские чиновники сообщили, что оно находится в федеральной собственности, поэтому никаких работ за счет муниципального бюджета там проводиться не будет.

У Дмитрия Сергина возник вопрос по благоустройству сквера имени Бориса Рыжего на улице Титова. В прошлом году выделенные на ремонт 17 миллионов рублей так и не были освоены, перспективы на 2026 года также неясны. Директор департамента по благоустройству Тамара Благодаткова сообщила, что проект реконструкции сквера разрабатывался совместно с компанией Prinzip, которая обещала взять на себя все затраты по благоустройству, в том числе установку памятника поэту. Пока спонсор не готов начать ремонт.

Михаил Матвеев, в свою очередь, попросил включить в протокол заседания два вопроса: строительство новых детских садов и открытие муниципальной библиотеки и подросткового клуба на условиях аренды в Академическом. По словам депутата, в районе остро не хватает социальной инфраструктуры, хотя объемы жилья растут.

Несмотря на то, что дискуссия о бюджете проходила в думе на повышенных тонах, депутаты большинством голосов утвердили корректировку. Против проголосовал только вечный оппозиционер ЕГД Константин Киселев. Но он заметил, что если мэрия продолжит так же относиться к запросам депутатов, которые работают «на земле», в будущем у него появятся сторонники.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube