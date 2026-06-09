В Екатеринбурге двое детей выбежали на дорогу прямо под колеса машины (ФОТО)

Двое детей неожиданно выбежали на дрогу в Екатеринбурге, и их сбила машина.

Как сообщили в пресс-службе горГАИ, ЧП случилось 8 июня в 17:45 на улице Сахалинской. 41-летняя женщина ехала на Geely Coolray, когда на проезжую часть выбежали два мальчика – 8 и 10 лет. Детей с травмами доставили в ДГКБ № 9, где им оказывается помощь.

Родители пострадавших пояснили, что детям разрешили гулять только во дворе, но они не послушались. Правила дорожного движения проговаривают дома ежедневно.

Женщина-водитель имеет стаж 16 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась, в момент ДТП была трезва.

Госавтоинспекция в очередной раз рекомендует родителям ежедневно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дороге, с самого раннего возраста учить их наблюдать за обстановкой и ориентироваться.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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