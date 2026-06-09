В Академическом 14-летний подросток на кикшеринговом самокате сбил ребенка (ФОТО)

В понедельник, 8 июня, около 15:00 на ул. Академика Сахарова 14-летний подросток на электросамокате сбил ребенка, идущего по тротуару.

Как сообщили в горГАИ, в результате ДТП 9-летний мальчик с повреждениями лица был доставлен в ДГКБ № 9. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что 14-летний подросток взял прокатный самокат с аккаунта друга, его родители об этом не знали.

Сотрудники полиции направят материалы по факту ЧП в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. Помимо этого, автоинспекторы проверят, как в школе, где учится нарушитель, детей учат навыкам безопасного поведения на дороге.

Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает, что водители электросамокатов, двигаясь по тротуарам, обязаны уступать дорогу пешеходам, не создавать помех и не подвергать их риску.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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