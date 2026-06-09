Маршруты общественного транспорта на Уралмаше изменят на 5 дней

С 12 по 17 июня в связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов изменится схема движения трамваев № 5, 8, 24, троллейбусов № 26, 29, 32 и автобусов № 68, 80, 96, 96б, 99.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, будет закрыто движение трамваев по проспекту Космонавтов от остановки «Улица Кузнецова» до остановки «Педагогический университет» в обоих направлениях.

Также будет закрыто движение троллейбусов по проспекту Космонавтов от улицы Победы до улицы Машиностроителей и по улице Машиностроителей – от проспекта Космонавтов до площади 1-й Пятилетки.

С изменениями маршрутов трамваев и троллейбусов можно ознакомиться здесь.

Изменение схемы движения автобусов:

– автобусы № 68, 80, 96, 96б и 99 будут направлены по улицам: Космонавтов – Победы – Ильича – далее по маршруту в обоих направлениях.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать пути передвижения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube