На площади 1905 года откроют корты для игры в падел

На главной площади Екатеринбурга появятся четыре падел-корта. Они будут работать с середины июля и до конца сентября, сообщил в соцсетях мэр города Алексей Орлов.

Поиграть в модный вид спорта напротив здания городской администрации можно будет по предварительной записи. Часть сеансов по будням планируется сделать бесплатными. Рядом с кортами будут организованы раздевалки и туалет, фудкорт, зоны отдыха. Помимо падел-кортов на площади планируют дополнительные активности. Например, появится площадка для игры в бочча (древняя итальянская игра с шарами) и другие развлечения.

Напомним, на площади 1905 года второй год подряд городские власти пытаются создать общественное рекреационное пространство. К июню там уже появились деревянные настилы, скамейки, клумбы с яблонями и гортензиями, навесы от дождя и солнца, архитектурная подсветка. Реализацией проекта «Лето на площади» занимается команда парка Маяковского.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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