Преподаватель института МЧС отправится в колонию за то, что требовала с курсантов деньги

Кировский райсуд Екатеринбурга приговорил к 4 годам колонии и штрафу в 1 млн рублей доцента кафедры криминалистики и инженерно-технических экспертиз Уральского института ГПС МЧС России Евгению Выгузову.

Как сообщили в пресс-службе суда, преподавателя признали виновной в получении взяток от студентов за положительные оценки по курсовым работам.

Выгузова принимала у студентов курсовые работы, а также допускала (или не допускала) их к аттестации. От этого зависело – перейдут ли курсанты на следующий курс или будут отчислены за неуспеваемость. С каждого обучающегося она требовала по 3 тысячи рублей. В случае отказа студенты не получали удовлетворительной оценки за курсовую работу. Всего курсанты собрали для передачи Выгузовой более 115 тысяч рублей.

Действия педагога квалифицированы по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия».

Помимо лишения свободы и штрафа, доценту назначили дополнительное наказание в виде запрета заниматься преподавательской деятельностью на срок 4 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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