В среду, 10 июня, в 07:27 в Свердловской области объявлен режим ракетной опасности.



Губернатор Денис Паслер сообщил, что ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

«Сохраняйте спокойствие. Зайдите в укрытие (метро, паркинг, подвал, убежище). Держитесь дальше от окон. Телефон экстренных служб: 112; 101», – пишет канал РСЧС.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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