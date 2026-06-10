В Свердловской области начали выдавать номера с кодом 166

В Свердловской области начали выдавать автомобильные номера с новым кодом – 166.

Как сообщили 2новому Дню» в пресс-службе ГАИ региона, торжественная церемония вручения первых номеров новой серии состоялась в Екатеринбурге в регистрационном подразделении на 3 Интернационала, 15.

Первыми обладателями знаков с новым кодом региона стали Роман Марьяненко и Евгений Северьянов, их вручил лично начальник подразделения Александр Горнеев, поздравив автомобилистов и вручив памятные подарки.

Как отметил инспектор по особым поручениям Госавтоинспекции региона Николай Зубрилов, введение дополнительного кода обусловлено исчерпанием комбинаций в действующих сериях.

«Выдача знаков с кодом «166» производится при первичной регистрации транспортных средств, смене собственника, а также при внесении изменений в регистрационные данные. Номера с кодами «66», «96» и «196» сохраняют юридическую силу и замене не подлежат», – пояснил Зубрилов.

Таким образом, Свердловской области уже присвоены коды «66» (с 1993 года), «96» (с 2006 года), «196» (с 2013 года) и «166» (с 10 июня 2026 года).

Екатеринбург, Елена Васильева

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