Грабители заманили студента в ловушку от имени вымышленной девушки (ФОТО)

В Екатеринбурге 18-летний студент лишился мобильного телефона и 20 тысяч рублей, когда отправился на свидание с незнакомой девушкой.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, 2 июня он познакомился в интернете с некоей Дашей. Девушка пригласила его в гости в дом № 25 на улице Билимбаевской в 00:30 ночи. Позднее время молодого человека не смутило. Однако, прибыв на место, парень увидел вместо девушки двух агрессивно настроенных молодых людей, которые потребовали у него объяснений, почему он вел интимную переписку с несовершеннолетней.

Далее под угрозой побоев незнакомцы отобрали у студента телефон и перевели с его банковского счета 20 тысяч рублей. Затем грабители пригрозили, что если жертва обратится в полицию, он сам станет фигурантом уголовного дела – о педофилии. Однако студент все же написал заявление об ограблении.

Полицейские установили личности нападавших и задержали их. Подозреваемыми оказались жители Железнодорожного района, один из которых ранее уже привлекался к ответственности за грабеж, а второй за угон. Они признали свою причастность к произошедшему и рассказали, что общались с жертвой ограбления от лица выдуманной девушки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц». Наказание за подобное преступление может предусматривать до 7 лет лишения свободы. Фигуранты помещены под стражу.

Полиция подозревает, что у грабителей были и другие жертвы, и просит пострадавших обращаться в отдел полиции № 10 (ул. Кишиневская, 35), 356-42-10 (дежурная часть), +7(904)385-20-96 (уголовный розыск).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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