Свердловские власти рассказали о программе Дня молодежи

Хедлайнером Дня молодежи в Свердловской области станет популярный российский исполнитель Бурито. Также в этот день состоится форум рабочей молодежи. Праздник пройдет 27 июня в ЦПКиО имени В. В. Маяковского.

Как сообщили в ДИПе, организаторы готовят для уральцев более 20 тематических зон с образовательной, творческой и спортивной программами. На площадке будут работать профориентационный кластер «Моя карьера», пространство молодых предпринимателей и локальных брендов «Создано молодыми», зона разговора с психологом, площадки для встреч с Героями России и ветеранами специальной военной операции. Гости праздника смогут посетить тренинг форума ЗОЖ «Здоровый Екатеринбург», мастер-классы по фланкировке и изготовлению талисманов, а также пострелять из лука.

Зарегистрироваться на празднование Дня молодежи можно через чат-бот в национальном мессенджере «Макс». С программой проведения фестиваля на Среднем Урале можно ознакомиться на сайте деньмолодежи.рф.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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