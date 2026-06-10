Ученый: «Урал стал ядром российской гражданской идентичности»

Сотрудники Института истории и археологии УрО РАН работают над составлением карты народов Большого Урала – единственной в своем роде. Ученые изучают тесное взаимодействие на данной территории трех различных этнических групп: восточных славян, финноугров и тюрков, что привело к формированию уникальной самоидентичности народов.

«Пока мы получили грант на изучение народов Южного Урала, а именно Челябинской области. Полевые исследования показали, что этот регион населяют русские, украинцы, татары, нагайбаки, казахи, мордва. За длительное время проживания вместе эти народы сблизились в культуре, при этом сохранив этническое своеобразие. Проводимые опросы показали, что разделения «свой – чужой» среди этих этнических групп не происходит, противостояние возникает между коренными народами Урала и прибывшими трудовыми мигрантами. Межнациональные браки, например, между русскими и украинцами, татарами и башкирами, уже не рассматриваются как межэтнические», – рассказал на пресс-конференции заведующий Центром этноистории Института истории и археологии УрО РАН Ирек Атнагулов.

В своих исследованиях ученые используют данные всероссийской переписи разных годов. По словам Атнагулова, больше доверия вызывает перепись 2010 года, которая дает более достоверные данные. Из нее следует, что Урал населяют около 200 народов. Сотрудники Центра этноистории проводят анкетирование жителей, изучая их духовные и материальные обычаи. В том числе ученые заняты поиском идентичности современного населения Урала.

«По опросам можно сделать вывод, что российская гражданская нация в какой-то степени состоялась. При опросе представителей разных этнических групп спрашивали о символах культуры и авторитетах для них, и в ответах часто повторялись одни и же имена. Среди российских императоров выделяют Петра Первого, среди полководцев – Суворова, Кутузова, Жукова, среди политических деятелей – Ленина, Сталина, Брежнева, Путина. Это говорит о том, у жителей Урала есть общее политическое самосознание, понятие общей истории. Также в опросах гражданская идентичность впервые вышла на первое место, хотя еще 20 лет назад она была на третьем месте после этнической и конфессиональной принадлежностей. Значит, какие-то изменения произошли.

Предварительные данные нашего исследования дают основания полагать, что Урал – это место, где рельефно проявляется российская гражданская идентичность. На этой территории людей всегда ценили за деловые качества, а не за этническую или религиозную принадлежность. Есть горнозаводская зона, где русское рабочее население сформировало особую группу, в которую инкорпорировались татары, башкиры и другие нации. На Южном Урале была казачья среда, где были объединены общей историей русские, башкиры, татары и калмыки. Сейчас Урал выступает локомотивом формирования современной российской идентичности», – заключил Ирек Атнагулов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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