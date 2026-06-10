Для участия в федеральной программе благоустройства Екатеринбургу осталось набрать 8,2 тысячи голосов

Через два дня в Екатеринбурге завершится голосование за объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Для включения в проект ФКГС необходимо набрать еще около 8,2 тысячи голосов.

Заместитель директора Департамента благоустройства администрации Виктор Юровицкий подчеркнул, что в уральской столице живут очень ответственные люди, которые всегда активно принимают участие в голосовании. Многие организации города уже проголосовали, а волонтеры работают с апреля – со старта голосования.

«Екатеринбург, как всегда, активно проголосует и выберет самый достойный объект благоустройства. На данный момент проголосовало уже порядка 281 тысячи человек. Чем больше голосов, тем лучше. Этими голосами мы приближаем решение о благоустройстве объекта – всем нужно подключаться. Потому что новая озелененная территория возле дома, набережная, парк, сквер – это то место отдыха, где человек после работы может прогуливаться с детьми и внуками, восстанавливаться и еще лучше работать на благо города. Поэтому мы все голосуем за свой родной город», – сказал Виктор Юровицкий.

Остается не так много времени до окончания голосования – оно завершится 12 июня. Сделать свой выбор можно через портал Госуслуг, либо с помощью волонтеров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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