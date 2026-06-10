Житель Екатеринбурга из любопытства выстрелил себе в ногу и попал под суд

Житель Екатеринбурга Олег Толстых оштрафован мировым судьей на 40 тысяч рублей за стрельбу в не отведенном для этого месте. Мужчина выстрелил себе в бедро, демонстрируя подруге пневматический пистолет, и попал в больницу.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области, в суд стрелок не явился, но прислал подробное письменное объяснение. Олег пояснил, что показывал сожительнице свой пистолет, а затем решил проверить, насколько он больно стреляет. Мужчина выстрелил себе в левое бедро, от чего испытал сильную боль и вызвал скорую. В больнице пострадавшему наложили швы и отпустили домой.

Сотрудники полиции составили в отношении Толстых протокол об административном правонарушении. Вину в содеянном он признал и раскаялся.

Судья наложила на него штраф в 40 тысяч рублей, а пистолет конфисковали.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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