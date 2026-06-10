В Верхней Пышме юные спортсмены подняли государственный флаг в честь Дня России

Свердловские самбисты провели торжественную церемонию поднятия государственного флага в честь Дня России. Праздничная акция прошла на территории Дворца самбо и единоборств Верхней Пышмы.

В церемонии приняли участие воспитанники и коллектив спортивной школы единоборств, член Совфеда РФ Александр Высокинский, координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов, глава Верхней Пышмы Иван Зернов, советник директора по персоналу и общим вопросам УГМК Алексей Смирнов и двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов.

Торжественный подъем российского флага доверили воспитанникам спортшколы: серебряному призеру первенства Свердловской области по тхэквондо Алине Колчиной, победителю первенства России по тхэквондо Максиму Сагдуллину и юным самбистам Самату Фагимьянову и Даниилу Миндиярову.

«Я могу с уверенностью сказать, что в нашей стране растут замечательные дети, настоящие патриоты: они знают наш гимн, чтят наш флаг и любят нашего президента. Важно вместе с детьми отмечать государственные праздники и объяснять им значимость этих событий. От всей души поздравляю всех с Днем России и верю, что вместе нам все по плечу!» – напутствовал ребят координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов.

Также с речью выступил сенатор Александр Высокинский: «12 июня мы празднуем День России. Поднятие флага – одна из главных традиций этого дня. Наш флаг символизирует сотни лет побед и славы – на полях сражений и спортивных аренах. Скоро вам предстоит защищать честь этого флага на серьезных спортивных соревнованиях. Успехов вам, дорогие ребята!»

Иван Зернов, Алексей Смирнов и Тимур Галлямов пожелали воспитанникам спортивной школы новых побед под российским триколором. Также в честь праздника Дворец самбо принял участие в акции «Окна России».

Верхняя Пышма, Ангелина Сергеева

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