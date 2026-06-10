На Урале проверят перевозчиков после жуткого ДТП в центре

В Екатеринбурге после жуткого ДТП с маршруткой, вылетевшей на тротуар, проверят всех перевозчиков, сообщил губернатор Денис Паслер. «Необходимо проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств», – подчеркнул он.
К этому часу известно о четверых погибших, в том числе – один из них ребенок. По предварительным данным, после столкновения с легковым автомобилем автобус частного перевозчика выехал на тротуар и протаранил людей. Машину остановила только стена храма Большой Златоуст.
«Предварительно 4 человека пострадали, трое из них госпитализированы», – уточнил Паслер.
Екатеринбург, Елена Сычева
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