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На Урале проверят перевозчиков после жуткого ДТП в центре

Фото ТГ-канал Екатеринбург.Главное

В Екатеринбурге после жуткого ДТП с маршруткой, вылетевшей на тротуар, проверят всех перевозчиков, сообщил губернатор Денис Паслер. «Необходимо проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств», – подчеркнул он.

К этому часу известно о четверых погибших, в том числе – один из них ребенок. По предварительным данным, после столкновения с легковым автомобилем автобус частного перевозчика выехал на тротуар и протаранил людей. Машину остановила только стена храма Большой Златоуст.

«Предварительно 4 человека пострадали, трое из них госпитализированы», – уточнил Паслер.

Екатеринбург, Елена Сычева

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